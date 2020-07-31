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رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.
كما رفع سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه برؤيتنا اليوم سيدي خادم الحرمين الشريفين وهو بأتم صحة وعافية".
وأضاف نائب أمير الرياض: "الفرحة اليوم تكتمل والحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج في أمن وأمان وسلامة صحية بفضل من الله، ثم بما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين من اهتمام ومتابعة ورعاية. سائلين المولى أن يتقبل منهم، وأن يمد في عمر سيدي الملك المفدى - أيده الله - بالعمر في عافية دائمة وعزة وتمكين".
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:35 AM
قال: الفرحة تكتمل اليوم والحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة
رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.
كما رفع سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه برؤيتنا اليوم سيدي خادم الحرمين الشريفين وهو بأتم صحة وعافية".
وأضاف نائب أمير الرياض: "الفرحة اليوم تكتمل والحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج في أمن وأمان وسلامة صحية بفضل من الله، ثم بما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين من اهتمام ومتابعة ورعاية. سائلين المولى أن يتقبل منهم، وأن يمد في عمر سيدي الملك المفدى - أيده الله - بالعمر في عافية دائمة وعزة وتمكين".
، نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بعيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين ،
المصدر : الخليج 365
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