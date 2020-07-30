السعودية | الهلال الأحمر يرفع استعدادات الفرق الإسعافية لخدمة الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 صباحًا, 31 يوليو 2020 م المناطق - مكة رفعت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ أمس استعداداتها لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال عدد من المراكز الإسعافية المجهزة والمدعومة بالقوى البشرية العاملة ، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج 1441هـ.

وأعلنت الهيئة عن جاهزية الفرق الإسعافية في نطاق مشعري عرفات ومزدلفة للتعامل مع البلاغات الإسعافية كافة، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لمحتاجيها من ضيوف الرحمن في مشعري عرفات ومزدلفة.

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