السعودية | تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:26 مساءً, 30 يوليو 2020 م المناطق - الرياض بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج.

وهم كل من:

‏1-الشيخ الدكتور عبدالله الطيار

‏جوال 0503492100

‏2-الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان

‏جوال 0505471640

‏3-الشيخ عبدالله الحمود

‏جوال 0500135381

‏4- الشيخ عيد الشمري

‏جوال 0504862980

‏ ‏تقبل الله من الجميع طاعتهم.

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