شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: القيادة حريصة على دعم الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

- نقدر دور الرئيس اليمني و«الانتقالي» في تنفيذ «اتفاق الرياض»

عبر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، عن تقدير المملكة للدور الإيجابي الذي قام به رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والدور البناء والمثمر الذي قام به رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس الجمهورية اليمنية لدعم الجهود التي أدت إلى التوصل إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في تنفيذها، راجياً أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأكد سموه أن تجاوبهم كان إدراكاً منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم، وقال سموه: إن توجيهات سيدي سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة نابعة من حرص قيادة المملكة على الشعب اليمني الشقيق وحكومته ودعمه في كل المجالات.

Advertisements

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الرياض، اليوم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري رئيس الجمهورية اليمنية.

حيث قدموا الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني ولما تقوم به من مبادرات خيّرة، وكان آخرها الجهود التي قادها سمو ولي العهد لإنجاز اتفاق الرياض ووضع الآلية التنفيذية لتسريع تطبيقه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف وأعضاء الفريق السياسي.