شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يهنئان القيادة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه في برقيته عن صادق الدعوات بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهودهما الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً سموه الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا في أمن ورخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه خير المملكة والأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتأييد، ويوفقهما للتيسير على الحجيج، وتحقيق مقاصد الشريعة بحمايتهم وتوفير احتياجاتهم، في ظل ما اتخذته المملكة من إجراءات، وما وفرته حكومتها من تسهيلات وخدمات لضمان أمن وراحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وحرصهما على أن يكون حج هذا العام وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويلهمهما التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.