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تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

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2020-07-30

تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

متابعات الخليج 365 - واس

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بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج.

وهم كل من:
‏1-الشيخ الدكتور عبدالله الطيار
‏جوال 0503492100
‏2-الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان
‏جوال 0505471640
‏3-الشيخ عبدالله الحمود
‏جوال 0500135381
‏4- الشيخ عيد الشمري
‏جوال 0504862980
‏ ‏تقبل الله من الجميع طاعتهم.



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