2020-07-30

تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

متابعات الخليج 365 - واس

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بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج.

وهم كل من:

‏1-الشيخ الدكتور عبدالله الطيار

‏جوال 0503492100

‏2-الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان

‏جوال 0505471640

‏3-الشيخ عبدالله الحمود

‏جوال 0500135381

‏4- الشيخ عيد الشمري

‏جوال 0504862980

‏ ‏تقبل الله من الجميع طاعتهم.

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