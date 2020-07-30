- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج
متابعات الخليج 365 - واس
بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج.
وهم كل من:
1-الشيخ الدكتور عبدالله الطيار
جوال 0503492100
2-الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان
جوال 0505471640
3-الشيخ عبدالله الحمود
جوال 0500135381
4- الشيخ عيد الشمري
جوال 0504862980
تقبل الله من الجميع طاعتهم.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.