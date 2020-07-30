جامعة الملك: تقديم خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول حتى 18 ذي الحجة

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تقديم خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول على موقع الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنا) حتى يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة الحالي.

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وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين وذلك عن طريق خدمة القبول الفوري وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم يُوافق على التخصص من قبل المرشحين.

وأشار القرني إلى أن العمادة أتاحت أيضًا خدمة تغيير القبول التي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي وذلك وفق شروط القبول.

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