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سكني يطلق مشروع فلل حطين السكني في بريدة
يوفر 142 وحدة سكنية
متابعات الخليج 365 - بريدة
أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة بريدة، ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 142 وحدة سكنية، داعيًا الأسر الراغبة في التملك بالمشروع إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًا، أو زيارة الرابط (https://sakani.housing.sa/project/546699).
وأوضح “سكني” أن مشروع فلل حطين يقع غرب مدينة بريدة في حي متكامل قريب من طريق الملك فهد على مساحة 64.302 م2 وتبلغ فيه المسطحات البنائية 43.933 م2 موزعة على 142 وحدة سكنية ويبعد عن مطار الأمير نايف مسافة 8 كم، إذ يوفر 118 وحدة سكنية من نوع فيلا و24 وحدة من نوع شقة، ويتميز بوقوعه في حي مكتمل الخدمات وقريب للعديد من المرافق الحكومية ومراكز التسوق الكبرى، إلى جانب توافر المسطحات الخضراء وتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات.
ويأتي المشروع امتدادًا لـ 79 مشروعًا تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة، بينها 58 مشروعًا يتواصل العمل على تنفيذها وتوفر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة.
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