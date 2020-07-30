2020-07-30

فيديو.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية

متابعات الخليج 365 - واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.

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وكان قد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي “غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

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