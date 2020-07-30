، وزير الشؤون الإسلامية: نِعَم تترى ليلة عيد مبارك.. وخبر سعيد ،

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حمد وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اللهَ –عز وجل- على نعمه التترى مع نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى معافى سالمًا بعد العارض الصحي، واصفًا هذه الليلة بالمباركة (ليلة العيد) بهذا الخبر السعيد.
جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ تعليقًا على نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى، قال فيها: "الحمد لله على النعم التترى. عيد مبارك، وخبر سعيد. فالحمد لله على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الغالي الحبيب، وخروجه من المستشفى هذه الليلة بخير وعافية".
وكان خبر خروج الملك سلمان من المستشفى معافى سالمًا قد تصدر منصة "تويتر" وسط آلاف التغريدات المهنئة بسلامة الملك، والدعاء له بطول العمر، مؤكدين أن نبأ خروج الملك خبر أبهج كل مواطن ومقيم بالسعودية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وزير الشؤون الإسلامية: نِعَم تترى ليلة عيد مبارك.. وخبر سعيدعبدالله العنزي الخليج 365 2020-07-30
حمد وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اللهَ –عز وجل- على نعمه التترى مع نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى معافى سالمًا بعد العارض الصحي، واصفًا هذه الليلة بالمباركة (ليلة العيد) بهذا الخبر السعيد.
جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ تعليقًا على نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى، قال فيها: "الحمد لله على النعم التترى. عيد مبارك، وخبر سعيد. فالحمد لله على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الغالي الحبيب، وخروجه من المستشفى هذه الليلة بخير وعافية".
وكان خبر خروج الملك سلمان من المستشفى معافى سالمًا قد تصدر منصة "تويتر" وسط آلاف التغريدات المهنئة بسلامة الملك، والدعاء له بطول العمر، مؤكدين أن نبأ خروج الملك خبر أبهج كل مواطن ومقيم بالسعودية.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
11:11 PM
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:04 AM
نبأ خروج خادم الحرمين من المستشفى يتصدَّر "الترند العالمي"
حمد وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اللهَ –عز وجل- على نعمه التترى مع نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى معافى سالمًا بعد العارض الصحي، واصفًا هذه الليلة بالمباركة (ليلة العيد) بهذا الخبر السعيد.
جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ تعليقًا على نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى، قال فيها: "الحمد لله على النعم التترى. عيد مبارك، وخبر سعيد. فالحمد لله على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الغالي الحبيب، وخروجه من المستشفى هذه الليلة بخير وعافية".
وكان خبر خروج الملك سلمان من المستشفى معافى سالمًا قد تصدر منصة "تويتر" وسط آلاف التغريدات المهنئة بسلامة الملك، والدعاء له بطول العمر، مؤكدين أن نبأ خروج الملك خبر أبهج كل مواطن ومقيم بالسعودية.
، وزير الشؤون الإسلامية: نِعَم تترى ليلة عيد مبارك.. وخبر سعيد ،
المصدر : الخليج 365
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