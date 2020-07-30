محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية. ‏حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 10:39 PM شاهد.. خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته المستشفى شاهد.. خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته المستشفى نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية. Advertisements ‏حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتَّعه بالصحة والعافية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته المستشفى ،

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