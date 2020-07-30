شاهد.. روبوت يُجيب عن فتاوى واستفسارات الحجاج في ‫عرفات

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): شهد مسجد نمرة بعرفات توفر خدمة "روبوت الفتوى ‏الإلكتروني" للإجابة عن فتاوى واستفسارات الحجاج. شهد مسجد نمرة بعرفات توفر خدمة "روبوت الفتوى ‏الإلكتروني" للإجابة عن فتاوى واستفسارات الحجاج. وقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذه الخدمة للحجاج؛ حيث أنه متصل بالوزارة للرد على تساؤلات الحجاج مباشرة. وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد "نمرة" التواصل المباشر ‏عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يُسر ‏وسهولة عن بُعد، وبشكل ذكي، وبلغات عدة‎.

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