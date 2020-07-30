شاهد..لحظة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
وكان الديوان الملكي قد أعلن عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، المستشفى بصحة وعافية.
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