شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح طريقة طبخ اللحوم بطريقة آمنة في زمن «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدد من الأرشادات للنحر بشكل آمن مع انتشار فيروس كورونا . أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدد من الأرشادات للنحر بشكل آمن مع انتشار فيروس كورونا . وجاءت إرشادات ما قبل الطبخ كالأتي: غسل اليدين نظافة أدوات الطبخ المستخدمة استدام مناديل ومناشف لمرة واحدة فقط تجنب وضع الحم المطبوخ في صحن اللحم النيئ. Advertisements وتضمنت الإرشادات عند الطبخ الاتي: تجنب طبخ اللحوم مسبقًا لشوائها في وفت لاحق التأكد نم ذوبان الثلج عن اللحوم بشكل كامل قبل الشووي تجنب وضع اللحم مباشرة على الفحم المشعل . تحريك اللحوم باستمرار للتأكد من استوائها ولفتت الوزارة إلى أن تفحم اللحم لا يعني أنه نضجت من الداخل.

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