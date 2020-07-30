شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المطلق : يكفي في الأضحية شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الدكتور عبدالله المطلق أنه يكفي في الأضحية شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته ويدخل في ذلك نساؤه وذريته الذين معه.
وقال المطلق عبر حسابه على " تويتر " : فقد ضحّى رسول الله ﷺ بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات في تسعة أبيات وكان الرجل في عهده ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
وأضاف : أما ذريته المستقلون في مدن أخرى فعلى كل بيت أضحية.
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