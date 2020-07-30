بالفيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بالمشعر الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، مقطع فيديو لضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة وسط خدمات متميزة قدمتها الوزارة؛ وفق بروتوكولات الحج الصحية المعتمدة من الجهات المختصة. نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، مقطع فيديو لضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة وسط خدمات متميزة قدمتها الوزارة؛ وفق بروتوكولات الحج الصحية المعتمدة من الجهات المختصة. وأكدت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة 1441هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.

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