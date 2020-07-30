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لقطات مهيبة من تضرُّع الحجاج في جبل الرحمة بعرفة

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران: تصوير"عبدالعزيز حامدي" (صدى):

رصدت عدسة "صدى"، لقطات مهيبة من وقوف الحجاج بجبل الرحمة بعرفة، اليوم الخميس.

وأوضحت الصور، تضرُّع الحجاج بالدعاء لله "عز وجل"، بالإضافة إلى التزامهم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة 1441هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.

وأرجعت الوزارة نجاح "نفرة مزدلفة"، إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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