شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة. أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة. جاء ذلك بسبب الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت اليوم، على أجزاء متفرقة منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.