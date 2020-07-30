بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): هطلت مساء اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسط على مشعر مزدلفة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. هطلت مساء اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسط على مشعر مزدلفة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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