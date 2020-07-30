شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: زوروا أقاربكم لكن التزموا بالإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نصح الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، بزيارة الأقارب في عيد الأضحى المبارك، لكن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية. نصح الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، بزيارة الأقارب في عيد الأضحى المبارك، لكن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية. وقال توفيق الربيعة : " بعد عيد الفطر الماضي سجلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا، في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بـ: عدم المصافحة، استخدام الكمامة، المحافظة على نظافة اليدين " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: زوروا أقاربكم لكن التزموا بالإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.