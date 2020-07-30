شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة كذلك على مرتفعات مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.