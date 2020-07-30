بيان من الديوان الملكي بما يخص خادم الحرمين الشريفين

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‏‎أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس الموافق ٩ ذو الحجة ١٤٤١ هـ مغادرة خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية .

وهنا لقاطت فيديو لحظة مغادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمستشفى

و تتقدم “” بأسمى آيات التهاني و التبريكات على سلامته .

