وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما قامت به خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.

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