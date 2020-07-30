شرطة مكة المكرمة: توقيع الغرامات بحق 216 مخالفًا لإجراءات كورونا

بواقع 1000 ريال لكل منهم..
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس، أنه تمَّ إيقاع العقوبات المقررة ضد 216 مخالفًا لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الغامدي، «إنَّه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تمَّ إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 216 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال».
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