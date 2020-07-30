مدني الجوف يحذر من خطر الألعاب النارية ويدعو لمراقبة الأسواق

طالب الأهالي بعدم شرائها لأطفالهم
حذر الدفاع المدني بالجوف من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال، وكذلك التعرُّض للخطر في الحدائق والأماكن العامة خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أنَّ استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطرة الكبيرة التي تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.
ودعا إلى ضرورة مراقبة الأباء والأمهات أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها أن يحرصوا على سلامة أبنائهم وعدم الاستهانة بمفرقعات العيد التي قد تتسبب في إفساد فرحتهم، داعيًا الجهات المعنية كافة بمراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.
وحث «الضويحي» جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالإسهام مع الدفاع المدني في توصيل الرسائل التوعوية ذات العلاقة بأخطار هذه الألعاب النارية والتعريف بأضرارها الكبيرة، وما قد تسببه من إصابات وحرائق في حالة التهاون بها.
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