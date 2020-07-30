جمعية جازان توزع 250 أضحية تحت شعار «فرحة يتيم بأضحيته»

أطلقت جمعية البر الخيرية حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار «فرحة يتيم بأضحيته»، حيث قامت جمعية جازان بتوزيع عدد 250 أضحية يستفيد منها أكثر من 1900 يتيم ويتيمة وأرملة.

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ يحيى بن حسن عوض أنَّ مشروع توزيع الأضاحي على الأيتام وأسرهم يأتي ضمن برنامج «كفالة الأيتام»، حيث تتكفل الجمعية بحاجتهم من المتطلبات الضرورية والأساسية لحياة كريمة.

وبيّن أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أنَّ الجمعية استقبلت ضمن مشروعها «فرحة يتيم بأضحيته» 250 أضحية مخصصه للأيتام والأرامل المسجلين في الجمعية، داعيًا الميسورين ورجال الأعمال لدعم برامج الجمعية.

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يذكر أنَّ مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية البر الخيرية بجازان بهدف مساعدة الأيتام وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم في هذه المناسبة السعيدة.

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