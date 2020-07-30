الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين غادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية

أعلن الديوان الملكي، مساء الخميس، عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. حسبما ذكرت واس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، الخميس الماضي، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقال بيان للديوان الملكي: إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وسيمضي خادم الحرمين الشريفين بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

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وقد وجَّه خادم الحرمين خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

كما عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لكل من اتصل هاتفيًا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

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