مدير عام صحة جازان يصدر قرارات إدارية جديدة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عددًا من القرارات الإدارية والتي تقضي بالتكليف على مناصب قيادية بالمنشآت والإدارات التابعة لصحة جازان .

وقد تضمنت القرارات تكليف ناصر جعفري، على منصب مدير مستشفى ضمد العام بالإضافة إلى عمله، وتكليف نايف قحل مديرًا لإدارة التمريض بمستشفى أبوعريش العام بالإضافة إلى عمله، وتكليف وليد زعكان، منسقًا لخدمات شؤون المرضى بمكتب المدير العام بالإضافة إلى عمله.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور أسامه الحربي، مديرًا لإدارة شؤون المستشفيات بصحة جازان، وتكليف الأخصائي عبدالغفور خرمي، قائدًا لتخصص الرعاية التنفسية بصحة جازان، وتكليف الدكتور محمد بديدي مشرفًا عامًا على إدارة الأمراض المعدية بالصحة العامة، وتكليف الأستاذ نشبان حكمي، مديرًا لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، وتكليف موسى الفيفي مديرًا لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الأوسط.

ومن ضمن القرارات أيضًا تكليف الدكتور سطام جده مديرًا لإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جازان، وتكليف الدكتور هاشم آل هاشم، مديرًا لمستشفى فرسان العام ومشرفًا على الخدمات الصحية بالمحافظة، وتكليف يحيى أزيبي، مديرًا لمستشفى صامطة العام، وتكليف أحمد دغريري مديرًا لمستشفى الموسم العام.

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وتأتي هذه القرارات امتدادًا للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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