بالتكليف على مناصب قيادية
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عددًا من القرارات الإدارية والتي تقضي بالتكليف على مناصب قيادية بالمنشآت والإدارات التابعة لصحة جازان .
وقد تضمنت القرارات تكليف ناصر جعفري، على منصب مدير مستشفى ضمد العام بالإضافة إلى عمله، وتكليف نايف قحل مديرًا لإدارة التمريض بمستشفى أبوعريش العام بالإضافة إلى عمله، وتكليف وليد زعكان، منسقًا لخدمات شؤون المرضى بمكتب المدير العام بالإضافة إلى عمله.
كما شملت القرارات تكليف الدكتور أسامه الحربي، مديرًا لإدارة شؤون المستشفيات بصحة جازان، وتكليف الأخصائي عبدالغفور خرمي، قائدًا لتخصص الرعاية التنفسية بصحة جازان، وتكليف الدكتور محمد بديدي مشرفًا عامًا على إدارة الأمراض المعدية بالصحة العامة، وتكليف الأستاذ نشبان حكمي، مديرًا لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، وتكليف موسى الفيفي مديرًا لشؤون المراكز الصحية بالقطاع الأوسط.
ومن ضمن القرارات أيضًا تكليف الدكتور سطام جده مديرًا لإدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جازان، وتكليف الدكتور هاشم آل هاشم، مديرًا لمستشفى فرسان العام ومشرفًا على الخدمات الصحية بالمحافظة، وتكليف يحيى أزيبي، مديرًا لمستشفى صامطة العام، وتكليف أحمد دغريري مديرًا لمستشفى الموسم العام.
وتأتي هذه القرارات امتدادًا للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا:
أمانة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام صحة جازان يصدر قرارات إدارية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.