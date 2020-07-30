منظمة الصحة العالمية تشيد بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية الحجاج

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية الحجاج من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنَّ التدابير التي اتخذتها خير مثال على ما يمكن للبلدان تطبيقه من أجل التأقلم مع الوضع الجديد والتعايش مع الفيروس وحماية أنفسنا.

وقدَّم أدهانوم التهنئة بعيد الأضحي للمسلمين في العالم أجمع، كما قدم التهنئة للمملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها من أجل ضمان سلامة الحجاج قدر الإمكان هذا العام.

وقال، إنَّ جائحة كورونا لا تعني أن تتوقف الحياة، بل يجب التعايش معها وأن يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى.

وأعلن أدهانوم في مؤتمر صحفي عن إنشاء مجموعة استشارية تقنية تتألف من ٢٢ خبيرًا من ١٦ دولة، يتمتعون بخبرات في مجالات عدة كعلم النفس وعلوم التصرف والعلوم الاجتماعية وعلوم الأعصاب واقتصاديات التصرف والتسويق الاجتماعي، موضحًا أنَّ المجموعة الاستشارية ستقدم للمنظمة المشورة للنهوض بالاستجابة للجائحة.

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وأضاف أدهانوم أنَّ البلدان طلبت من مواطنيها أن يفهموا الخطر الذي يحيط بهم بسبب الجائحة، وكل دولة تستخدم مجموعة من الأدوات تتناسب مع المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أنَّ سَنِّ القوانين وفرض الغرامات قد يكون فعالًا في مكافحة انتشار العدوي .

وأوضح أن نسبة ٤٠٪ من الوفيات المرتبطة بكوفيد ١٩ في عددٍ من البلدان المتقدمة وقعت في دور رعاية المسنين، داعيًا إلى حماية الشرائح الأكثر ضعفًا والأكثر عرضةً للإصابة والمعاناة من الدرجة الخطيرة من المرض كالمسنين، مشيرًا إلى أنَّ الشباب أيضًا ليسوا بمأمن من الفيروس وقد يصابون بالنوع الخطير من المرض .

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