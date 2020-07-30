شرطة تبوك تلقي القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة

تمَّ إحالته إلى النيابة العامة
ألقت شرطة تبوك القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وصاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.
وأضاف الغبّان: «لقد ادعى المتهم، أنَّ تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة».
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