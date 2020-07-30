«الوطني للمحفوظات» ينشر وثيقتين تاريخيتين عن الحج.. الأولى تعود لعام 1351هـ

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتزامن مع موسم حج هذا العام، وثيقتين تاريخيتين، تعودان إلى عهد الملك المؤسس؛ تظهران اهتمامه بالحج وسلامة ضيوف الرحمن من خلال تقديم جميع سبل الراحة؛ ليتمكنوا من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وسلامة .

وأظهرت الوثيقة الأولى التي تعود لعام 1351هـ خطابًا موقعًا من نائب رئيس ديوان جلالة الملك موجهًا لنائبه الأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها، يفيد بعدم موافقة الملك عبدالعزيز، على سفر بعض الحجاج إلى المدينة المنورة، مشيًا على الأقدام، خشية الظمأ والجوع والتعب وحرارة الشمس، ما يعكس حرص الملك المؤسس على سلامة الحجاج وأمنهم وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه .

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فيما أظهرت الوثيقة الثانية التي تعود لعام 1353هـ طلبًا موقعًا من معاون مدير الصحة العام، موجهًا لنائب الملك المؤسس، الأمير فيصل بن عبدالعزيز حينها، يلتمس فيها التوجيه بإعطاء اللقاحات اللازمة للحجاج القادمين عن طريق البر، وذلك لضمان سلامة الحجيج وعدم تفشي الأمراض والأوبئة بينهم .

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