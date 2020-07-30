وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتمَّ خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا؛ حيث أكّد الجانبان على أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

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وقد أشاد وزير الخارجية البحريني، بالجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيًا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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