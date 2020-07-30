«الشؤون الإسلامية» تعلن نجاح خطتها بمسجد نمرة في يوم عرفة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة، أنَّ أروقة وحرم المسجد، شهدت انسيابية خلال دخول وخروج الحجاج واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أنَّ الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في وقت مبكر صباح اليوم، وتمَّ دخولهمـ وفق خطة معينةـ بانسيابية كبيرة مع تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية. ولفت الخامري، إلى أنَّه تمَّ تحديد مسارات للدخول والخروج من المسجد، مشيرًا إلى أنَّ الحجاج بعد أن استعموا لخطبة يوم عرفة، وأدوا صلاتي الظهر والعصر معًا غادروا المسجد بيسر وسهولة؛ وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.

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ورفع الخامري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على توجيهاتهما الدائمة والنيرة ودعمهم غير المحدود لجميع القطاعات الحكومية، وذلك في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

كما وجَّه الخامري، الشكر للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته ودعمه لأعمال قطاعات الوزارة في الحج؛ خدمة لضيوف الرحمن، وتجسيدًا لرسالة الوزارة السامية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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