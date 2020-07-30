الأحمدي : لا تساهل مع المتسللين للسعي والطواف والحج بلا تصريح

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي محاولة للتسلل إلى السعي والطواف بالمسحد الحرام والحج بلا تصريح، وقال في لقاء خص به "دوت الخليج" "نراهن دائماً على وعي الناس وتجاوبهم مع الرسائل الإعلامية والتوعوية بهذا الخصوص، ونذكر أن من يخالف سوف تطبق بحقه التعليمات والأنظمة".

وعن الاستعدادات الأمنية الحالية بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام، أوضح "الاستعدادات بدأت منذ ‏الإعلان عن موسم الحج الاستثنائي لهذا العام، وذلك بما يكفل أداء ضيوف الرحمن لنسكهم بكل يسرٍ وسهولة مع‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة". وعن كيفية التعامل مع الحجاج المخالفين للأنظمة في حالة رصدهم على أبواب المسجد الحرام، وكيف يتم الاستدلال عليهم، وما آلية فرزهم إن تواجدوا بالقرب من الحجاج المصرح لهم بالحج، شدد اللواء الأحمدي على أنه ‏‏"من بين أهم بنود الخطة الأمنية لموسم هذا الحج الاستثنائي شمولها على ‏نقاط للمنع والتحكم، وعلى طوق أمني حول المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين الذين يحاولون أداء فريضة الحج دون تصريح، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما أننا نعول دائما على وعي المواطنين والمقيمين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات".

وأوضح الأحمدي ما تشتمل عليه الخطط الأمنية بالمسجد الحرام وساحاته في هذا العام الاستثنائي، وقال "لدينا خطط شاملة وجاهزة للتنفيذ والتعامل مع الوضع الخاص لحج هذا العام في الجانبين الأمني والتنظيمي". وأضاف "لدينا، ولله الحمد، مركزان للمراقبة التلفزيونية أحدهما بالمسجد الحرام، والآخر في مشعر منى، وكلاهما مزود بأحدث التقنيات اللازمة للمراقبة وإدارة العمليات ومساعدة رجال الأمن العاملين في الميدان في تنفيذ الخطط الأمنية". وعن آلية ترتيب ومسار الحجاج المصرح لهم بالطواف والسعي بالتفصيل من لحظة قدومهم للمسجد الحرام إلى مغادرتهم، قال: "تم تحديد مسارات محددة لضيوف الرحمن من لحظة قدومهم من الساحات وحتى الطواف ثم السعي، وقد وضعت بطريقة تضمن تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الحج ووزارة الصحة، كما أن رجال الأمن العاملين في الميدان تم تدريبهم وتأهيلهم على تنفيذ هذه الآلية بدقة عالية لتحقيق الأهداف المرجوة منها". تناغم متكامل وتطرق اللواء الأحمدي إلى أن أبرز الأعمال المستجدة للخطط بحج هذا العام فيما يتعلق بالجانب الصحي وطبيعة التنسيق مع الجهات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة لسلامة الحجاج، مؤكداً وجود تنسيق وتناغم كاملين بين كل الجهات القائمة على إدارة الحج الاستثنائي لهذا العام بما يحفظ الأمن والصحة العامة. وفيما يتعلق بمجال التدريب على رأس العمل والمهام التي يتم القيام بها أشار إلى أن رجال الأمن وبتوجيه واهتمام شخصيين من مدير الأمن العام يلتحقون ببرامج ودورات تدريبية على مدار السنة سواء في حواضن التدريب أو على رأس العمل وبما يكفل تأهيلهم ‏لأداء مهامهم الأمنية الجليلة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.