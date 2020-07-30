طلاب موهبة يرفعون رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية

فازت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم بـ4 جوائز عالمية، في أولمبياد الكيمياء الدولي 2020 الذي أقيم (عن بُعد)، خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجاري من بين 240 طالباً وطالبة من 60 دولة شاركت في المسابقة. وحصل الطالبان عبدالعزيز الجعيد وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية على ميداليتين برونزيتين، والطالبان أسامة العلي ومحمد الحديثي من إدارة تعليم الرياض على ميداليتين برونزيتين. ورفع هذا الإنجاز الوطني رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية، من بينها 7 ميداليات فضية، و21 ميدالية برونزية وشهادة تقدير.

وشاركت المملكة في المسابقة بفريق ضم 4 طلاب، هم: عبدالعزيز الجعيد، وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية، وأسامة العلي، ومحمد الحديثي من إدارة تعليم الرياض، حيث رُشّحوا للمشاركة في الأولمبياد بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد اجتيازهم عدداً من الاختبارات. وخاض الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات التدريبية، تضمنت 3 آلاف ساعة تدريبية، أقيمت بالتعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد. ويُعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تعقد في نهاية العام الدراسي، وتستمر عشرة أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات، لتعزيز الصلات والتعاون بين أغلب الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة. يذكر أن الدول المستضيفة للمسابقة هي التي تتولى تشكيل فريق علمي يضع الأسئلة تحت إشراف وموافقة اللجنة التوجيهية ولجنة التحكيم قبل اعتمادها الاختبار، حيث بلغ عدد صفحات الاختبار هذا العام 77 صفحة، وتنوعت الأسئلة بين مجالات (الكيمياء العضوية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء العضو معدنية، كيمياء الكم، الكيمياء غير العضوية، والكيمياء الكهربية)، واستغرق الاختبار نحو خمس ساعات متواصلة. وبهذه المناسبة التي تتحقق لأبناء دوت الخليج في هذا اليوم الفضيل، رفع معالي الأمين العام الدكتور سعود المتحمي باسمه ونيابة عن منسوبي "موهبة"، الشكر للقيادة الرشيدة على الجهود المبذولة في إعلاء اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية، التي لم تغب عنها "موهبة" بالمشاركة الموسمية أو الدورية، أو حتى الإجازات الرسمية، إذ بلغ عدد الميداليات التي تحققت خلال جائحة كورونا 31 ميدالية، تضاف إلى سجل جوائز المملكة الحافل ما بين 2011- 2020 الذي يبلغ 374 ميدالية.