الحالة الصحية للحجيج في عرفة مطمئنة ولا أمراض

من جانب آخر، أعلنت الصحة اليوم الخميس تسجيل (1629) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (274219) حالة، من بينها (40179) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2044) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2629) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (231198) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1629) منها 41 % إناث، و59 % ذكور.
فيما بلغ عدد الوفيات (2842) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة.
لافتةً إلى أنه تم إجراء (51961) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3289692) فحصا.
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