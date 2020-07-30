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الحالة الصحية للحجيج في عرفة مطمئنة ولا أمراض

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قالت وزارة الصحة إن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك ، مؤكدةً أن الخطة الصحية تتم وفق المطلوب من خلال منظومة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

من جانب آخر، أعلنت الصحة اليوم الخميس تسجيل (1629) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (274219) حالة، من بينها (40179) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2044) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2629) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (231198) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1629) منها 41 % إناث، و59 % ذكور.

فيما بلغ عدد الوفيات (2842) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء (51961) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3289692) فحصا.


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