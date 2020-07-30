السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويحفظ سمو ولي عهده، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.

// انتهى //

22:50ت م

0247



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويحفظ سمو ولي عهده، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.// انتهى //22:50ت م0247

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