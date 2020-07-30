السعودية اليوم / السنغال تسجل 145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



داكار 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 145 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و 106 مصابين، فيما بلغ عدد الوفيات 200.

// انتهى //

22:48ت م

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داكار 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 145 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.ووضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و 106 مصابين، فيما بلغ عدد الوفيات 200.// انتهى //22:48ت م0244

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