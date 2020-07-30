السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمين الشريفين



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي .

كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح .

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض " وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيكم

خير الجزاء ، والله يحفظكم ويرعاكم .

// انتهى //

22:45ت م

0242



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي .كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله " .وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح .وأضاف سمو أمير منطقة الرياض " وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيكمخير الجزاء ، والله يحفظكم ويرعاكم .// انتهى //22:45ت م0242

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