حج / ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام وسط الخدمات المتكاملة



مزدلفة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام، عقب اكتمال وصولهم إلى مشعر مزدلفة بعد وقفهم على صعيد عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة قدمتها الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين .

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد المشعر الحرام بجميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية وفق البورتوكولات الصحية لحج هذا العام1441هـ ، بما يضمن أمن وصحة الحجاج خلال تواجدهم داخل المسجد، إلى جانب تعقيم وتطهير المسجد بتقنية الاوزون الصديقة للبيئة وتزويد مرافق المسجد كافة بالشاشات التوعوية.

وأثنى حجاج بيت الله الحرام على الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في تهيئة مسجد المشعر الحرام، وتقديم البرامح التوعوية والإرشادية ليؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة، رافعين الشكر والدعاء للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام وعناية لبيوت الله وكل ما يخدم ضيوف الرحمن.

// انتهى //

22:37ت م

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