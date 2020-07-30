السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى – عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .

ونوه سموه بالجهود المتميزة لإنجاح موسم الحج في ظل انتشار جائحة فيروس

// انتهى //

22:37ت م

0237



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه المولى – عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .ونوه سموه بالجهود المتميزة لإنجاح موسم الحج في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة ، داعياً الله أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع.// انتهى //22:37ت م0237

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