حج / الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح مشروع ترجمة خطبة عرفة للعام الثالث على التوالي



مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة والتي تُرجمت في حج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.

وأكد معاليه أن ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل الله أولاً ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذين أكدوا على ضرورة إخراج العمل بالصورة الملائمة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.

وأضاف معاليه بأنه لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية

// انتهى //

22:30ت م

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مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة والتي تُرجمت في حج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.وأكد معاليه أن ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل الله أولاً ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذين أكدوا على ضرورة إخراج العمل بالصورة الملائمة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.وأضاف معاليه بأنه لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لتمكين حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من أداء شعيرة الحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ، وذلك عبر تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتي حققت المملكة من خلالها الأنموذج المثالي والفريد في التصدي للجائحة العالمية.// انتهى //22:30ت م0236

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