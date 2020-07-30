السعودية | خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 10:26 مساءً, 30 يوليو 2020 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

// بيان من الديوان الملكي //

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

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