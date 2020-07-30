شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أكبر لوحة بالمنطقة.. أمير الشرقية ونائبه يهنئان الأهالي بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهالي المنطقة بعيد الأضحى المبارك، وذلك استمراراً لما اعتاده سموهما كل عام بمشاركة الأهالي والزوار المناسبات السعيدة، والمناسبات الوطنية والعالمية.

ونشرت التهنئة على أكبر لوحة ضوئية دعائية في المنطقة الشرقية ببرج أدير بمحافظة الخبر، إضافة إلى عدد من اللوحات الدعائية في الطرقات ومداخل المدن، والمنصات الرقمية والرسائل النصية.

من جهة أخرى، تستعد المنطقة الشرقية لاستقبال الزائرين في الوجهات الساحلية والمواقع التراثية، بمتابعة مستمرة من الجهات المعنية لمراقبة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، وذلك انفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، بتكثيف جهود الضبط والرقابة، وتعزيز الحضور الميداني في مختلف المواقع، لاسيما التي ستشهد ازدحاماً مثل المسالخ والمطاعم والأسواق والمتنزهات.