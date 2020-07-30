شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «سناب اليوم».. متحدث «الصحة»: خطة الحج تسير بشكل ناجح والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن الخطة التى تم تطبيقها خلال موسم الحج لهذا العام، تسير حتى الآن بشكل ناجح ومطمئن.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«اليوم»: «هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تطبيقها خلال موسم الحج لهذا العام، الجهود متعددة من توفير المنشآت والكوادر، وتقديم الرعاية أول بأول لكافة الحجاج».