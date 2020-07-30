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عبر «سناب اليوم».. متحدث «الصحة»: خطة الحج تسير بشكل ناجح

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أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن الخطة التى تم تطبيقها خلال موسم الحج لهذا العام، تسير حتى الآن بشكل ناجح ومطمئن.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«اليوم»: «هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تطبيقها خلال موسم الحج لهذا العام، الجهود متعددة من توفير المنشآت والكوادر، وتقديم الرعاية أول بأول لكافة الحجاج».

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