شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الديوان الملكي، مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وقال الديوان الملكي اليوم في بيان: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية".