القبض على وافد ظهر في مقطع بحوزته مبالغ نقدية كبيرة بتبوك

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الخميس، من القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة.

Advertisements

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، مدعياً بأن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل.

وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

المزيد

جديد الأخبار