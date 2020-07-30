نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة إلى ١٠ لغات عالمية

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة والتي تم ترجمتها في حج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.

Advertisements

وأكد السديس أن ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل من الله توفيقه أولًا ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، اللذين أكدا على ضرورة إخراج العمل بالصورة الملائمة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.

وأضاف معاليه بأنه لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لتمكين حجاج الداخل من أداء شعيرة الحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك عبر قرارات استثنائية وإجراءات احترازية حققت من خلالها الأنموذج المثالي والفريد في التصدي للجائحة العالمية.

المزيد

جديد الأخبار