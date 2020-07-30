كيف جعلت السعودية من الحج رفاهية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل السعودية تطوير وتحسين رحلة الحاج وإحالة تأدية مناسك الحج من المشقة إلى الرفاهية، وأنفقت المليارات على مشاريع ضخمة، لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن في تلك الأيام المعدودات. التوسعة السعودية الثالثة التوسعة الأضخم للمسجد الحرام، تضمنت مبنى التوسعة والمطاف والمباسط ومهابط طائرات مروحية، ومظلات الكترونية وأنفاق مشاة مجهزة المساحة 1.470.000 م2 التكلفة 40 مليار ريال الطاقة الاستيعابية مليونا مصل الخيام المطورة أسطوانة غاز أشعلت الحريق بمنى، والفكرة لأكبر مشاريع المشاعر المقدسة »خيام منى« المطورة المقاومة للاشتعال، بأنسجة زجاجية من مادة »التفلون«، وبطابع إسلامي وتقنيات حديثة، إضافة إلى الخيام المتعددة الطوابق. المساحة 2.500.000 م2 التكلفة 2.6 مليار ريال الطاقة الاستيعابية نحو 3 ملايين حاج قطار المشاعر خط سكة حديد يربط مكة بمشاعرها المقدسة »منى، عرفات، مزدلفة«، يرتفع عن الأرض على أعمدة، ويتكون من 17 قطارا وتسع محطات. المساحة 18.1 كلم2 التكلفة 6.650 مليارات ريال Advertisements الطاقة الاستيعابية 72.000 شخص في الساعة جسر الجمرات جسر لسير الحجاج إلى الجمرات الثلاث، بخمسة أدوار و11 مدخلا و12 مخرجا، ومهابط طائرات، ونظام تبريد متطور برشاشات رذاذ، وأساسات تحتمل 12 دورا وتستوعب 5 ملايين حاج مستقبلا. المساحة 200 ألف م2 التكلفة 4.5 مليارات ريال الطاقة الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة تشجير عرفات حول مشعر عرفات الصحراوي إلى غابة من أشجار »النيم« التي تظلل ضيوف الرحمن في يوم الوقوف بعرفة، وتلطف الجو عبر مضخات الرذاذ، وثلاث محطات لضخ مياه الري. المساحة العدد:600 ألف شجرة التكلفة أكثر من ملياري ريال النقل الترددي تخصيص مسارات لعبور 18 ألف حافلة تنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، في مدة "تفريغ وتحميل" أقصاها 50 دقيقة. المساحة 12كلم2 الطاقة الاستيعابية مليونا حاج

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