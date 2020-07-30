سحب ماطرة تظلل الحجاج خلال 10 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم تباين فصول السنة ومصادفة يوم عرفة لفصلي الخريف والصيف إلا أن في ذلك اليوم المشهود الذي يجتمع فيه ملايين الحجاج القادمين من كل حدب وصوب ليقفوا على صعيد عرفات الطاهر يظلل الغمام ضيوف الرحمن أثناء «وقفة عرفة» وتجود السماء بالمطر في كثير من المواسم حيث توالت هذه الأجواء الماطرة والسماء الملبدة بالغيوم خلال السنوات الـ10الماضية من عام 1431- 1440هـ. يوم عرفة بالتقويم الميلادي خلال 10 سنوات السنة الهجرية التاريخ الميلادي الفصل حالة الطقس 1431 15نوفمبر 2010 خريف غائم 1432 5نوفمبر 2011 خريف مشمس 1433 25 أكتوبر 2012 خريف مشمس وغائم جزئيا 1434 14 أكتوبر 2013 خريف مشمس وغائم جزئيا Advertisements 1435 3أكتوبر 2014 خريف مشمس 1436 23سبتمبر 2015 خريف غائم جزئيا 1437 11سبتمبر 2016 صيف مشمس 1438 31أغسطس 2017 صيف غائم جزئيا 1439 20 أغسطس 2018 صيف غائم وممطر 1440 10أغسطس 2019 صيف غائم وممطر

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